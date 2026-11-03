जासं, नंदगंज (गाजीपुर)। धामपुर धरवा मोड़ के पास पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी गोतस्कर ओसियर बिंद को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, चंदौली जिले के धीना थाना क्षेत्र के लखईपुर अवंती गांव निवासी ओसियर बिंद (35) शादियाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।