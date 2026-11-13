गाजीपुर में छात्रवृत्ति के नाम पर वसूली में डीएम के आदेश पर पीजी कालेज प्रशासन और दुकानदार पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर स्थित पीजी कालेज में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण से लेकर छात्रवृत्ति फार्म अग्रसारित करने तक के नाम पर 20 से 100 रुपये तक वसूले जा रहे थे। शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचने के बाद अब इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी कालेज) गाजीपुर प्रशासन और गोरा बाजार स्थित मां दुर्गा पीजी कालेज नामक निजी दुकान के मालिक व दुकानदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

पीजी कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक उपाध्याय और अन्य छात्रों ने छह नवंबर को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से छात्रवृत्ति के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के नाम पर बिना रसीद 70 से 100 रुपये तक लिए जा रहे हैं।