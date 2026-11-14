गाजीपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार एमबीबीएस इंटर्न को रौंदा, 20 मीटर तक घसीटा, इलाज के दौरान मौत

जासं, गाजीपुर। गोराबाजार स्थित रवींद्रपुरी कालोनी के पास शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार एमबीबीएस इंटर्न को रौंद दिया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में गंगाबिशुनपुर (छावनी लाइन) निवासी 27 वर्षीय नवदीप सिंह की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल नवदीप को राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नवदीप राजकीय मेडिकल कालेज में दिसंबर 2025 से एमबीबीएस की इंटर्नशिप कर रहे थे। दो महीने बाद उनकी इंटर्नशिप पूरी होने वाली थी। शुक्रवार रात वह बाइक से घर जा रहे थे।