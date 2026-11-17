जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस और यूपीडा ने सख्ती बढ़ा दी है। एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए दिन और रात की गति सीमा निर्धारित की गई है।

इससे अधिक रफ्तार से वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपीडा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारत यादव ने सोमवार देर रात जागरुकता अभियान के दौरान वाहन चालकों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठ या इससे कम सवारियों वाले वाहनों की अधिकतम गति दिन में 80 और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। आठ से अधिक सवारियों वाले वाहनों के लिए दिन में 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा तय की गई है।