गाजीपुर में प्रेमी के घर पहुंची युवती ने शादी न करने पर जहर खाकर दी जान

जासं, कासिमाबाद (गाजीपुर)। शादी का दबाव बनाने के दौरान सोमवार की रात एक युवती ने प्रेमी के घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी सोनी राजभर (20) पुत्री रामकृपाल राजभर का कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के चकसीया गांव निवासी गोविंद राजभर से प्रेम प्रसंग था। सोनी का ननिहाल भी चकसीया में है। सोमवार की रात वह गोविंद के घर पहुंची और उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। इसी दौरान बातचीत के बीच उसने अचानक जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन और पुलिस की मदद से उसे एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया। वहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।