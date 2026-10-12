जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिला अस्पताल में सोमवार की सुबह छह बजे पेट दर्द की शिकायत लेकर मामा और पिता के साथ पहुंची 15 वर्षीय किशोरी ने उपचार के लिए बेड पर लेटते ही नवजात को जन्म दे दिया। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी भी सकते में आ गए।

नवजात की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर देखभाल के लिए महिला अस्पताल में स्थानांतरित करा दिया। मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार, किशोरी पेट दर्द की शिकायत लेकर अपने मामा और पिता के साथ राजकीय मेडिकल कालेज के जिला अस्पताल पहुंची थी। वहां उपचार के लिए बेड पर लेटते ही उसका प्रसव हो गया।