गाजीपुर में स्वरोजगार के लिए 70 लोगों को मिलेगा ऋण, 70 हजार तक अनुदान का लाभ

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपना रोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में 69 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इन्हें बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के साथ 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जाएगा।

चयनित लाभार्थी किराना दुकान, डेयरी, मुर्गी पालन, टेंट हाउस, सिलाई, बेकरी, फर्नीचर निर्माण से लेकर कंप्यूटर-मोबाइल की बिक्री व मरम्मत जैसे कारोबार शुरू कर सकेंगे। योजना में सामान्य वर्ग के 42 और अनुसूचित जाति के 27 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।