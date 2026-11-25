जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। 1971 के भारत-पाक युद्ध में बलिदानी हुए रामध्यान सिंह का बलिदान दिवस बुधवार को तियरी गांव में मनाया गया। सेना में वह गार्ड्समैन के पद पर तैनात थे। इनके तैल चित्र पर स्वजन सहित सेना के अधिकारियों व अतिथियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बलिदानी के अहाते में ध्वजारोहण व राष्ट्रगान हुआ।

मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा ने कहां की 24 नवंबर 1971 को भारत-पाक युद्ध में बलिदानी हुए रामध्यान सिंह का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। इनकी वीरता, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा।

सेवानिवृत सैनिक रामप्यारे सिंह ने कहा कि रामध्यान सिंह के साथ भारत पाक युद्ध में मौजूद था। वहीं 8 गार्ड रेजिमेंट तेजपुर से पहुंचे सूबेदार नागेंद्र यादव, कर्नल अवनीश गोस्वामी, सूबेदार गजेन्द्र यादव बलिदानी के स्वजन से मिलकर बात कर आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम लोग साथ है।