गाजियाबाद में आज स्कूलों की छुट्टी, UPSSSC PET के लिए 44 सेंटरों पर होगी परीक्षा; 20 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन आज जिले में 44 सेंटरों पर होगा।

इस परीक्षा में 20,304 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को स्कूलों में शैक्षणिक अवकाश की घोषणा की गई है।

44 केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती

एडीएम सिटी विकास कश्यप ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।