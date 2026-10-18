बाबूगढ़ के उपैड़ा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, पथराव और फायरिंग से दहशत

संवाद सहयोगी, बाबूगढ़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा में शनिवार रात शराब पीकर गाली-गलौज करने का विरोध करने पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट शुरू हो गई।

इस दौरान फायरिंग होने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में नितिन और आशीष घायल हो गए। सूचना पर बाबूगढ़ और सिंभावली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और चार लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उपनिरीक्षक की तहरीर पर 20 नामजद और अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना बाबूगढ़ थाने में तैनात उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार के अनुसार, शनिवार रात ग्राम उपैड़ा में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की सूचना मिली थी। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो तालाब के पास ट्रांसफॉर्मर के जोड़े के सामने गली में आम रास्ते पर दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां दी गईं और फायरिंग भी की गई।