गाजियाबाद में एनकाउंटर, पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे, दो कारतूस, चांदी की टिक्की और चोरी की बाइक बरामद हुई है। दोनों बदमाशों के पैर मे गोली लगी है। पुलिस ने उपचार के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है।

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस टीम 5/6 की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने बाइक तेजी से कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।