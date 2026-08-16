जेवर में पुलिस मुठभेड़, घर में घुसकर गोलीबारी करने वाला मुख्य आरोपी बंटी उर्फ मलिंगा गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। रबूपुरा कोतवाली पुलिस ने मुरादगढ़ी गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमला और फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपित बंटी उर्फ मलिंगा को रविवार रात्रि एक बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद भाग रहे उसके भाई को बबजू को कांबिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस और चोरी की यामाहा आर-15 बाइक बरामद हुई है।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुरादगढ़ी गांव में गाली-गलौज के बाद आरोपितों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी दौरान हीरी पुत्र कंछिद और मनीष पुत्र सतीश को गोली मार दी गई थी। मामले में रबूपुरा कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बंटी उर्फ मलिंगा समेत नौ आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

रविवार को पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर रबूपुरा पुलिस कार्गो टी-प्वाइंट पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नगला हुकम सिंह की ओर से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने बाइक को रोकने का प्रयास किया तो पीछे बैठे बंटी उर्फ मलिंगा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बंटी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दोनों आरोपितों के कब्जे से बरामद यामाहा आर-15 बाइक की जांच में उसके चोरी की होने का पता चला। बाइक के संबंध में गुरुग्राम के सुशांत लोक ईस्ट जोन थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगालने के साथ मामले में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।