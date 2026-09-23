गाजियाबाद: लोनी की ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में बदलेगी सड़कों की सूरत, 7.41 करोड़ रुपये होंगे खर्च

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में औद्योगिक क्षेत्र में यूपीसीडा द्वारा 7.41 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज का निर्माण कराया जा रहा है।

यूपीसीडा द्वारा ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के सेक्टर डी-1 में औद्योगिक क्षेत्र में 7.41 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज का निर्माण कराया जा रहा है।

उद्यमियों-कर्मचारियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक एनके जैन ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तीन किलोमीटर सड़क के ऊंचीकरण और निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उद्यमियों, कर्मचारियों व औद्योगिक गतिविधियों को आवाजाही के लिए बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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