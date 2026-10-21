नोएडा से बलिया जा रहे 68 वर्षीय बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, गाजियाबाद स्टेशन पर अचानक मौत

मदन पांचाल, गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 68 वर्षीय दयाशंकर तिवारी नोएडा सेक्टर 41 में रहते हैं।

वह मंगलवार देर शाम को बलिया देवी जंक्शन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वह ट्रेन संख्या 14208 से यात्रा कर रहे थे। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मध्य पुल के पास अचानक उनकी हालत खराब हो गई। यात्री की तबीयत बिगड़ने से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई।