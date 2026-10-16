त्योहारों पर नया नियम लागू: अब मिठाई की ट्रे पर लिखनी होगी 'मैन्युफैक्चरिंग' और 'एक्सपायरी डेट'

जासं, गाजियाबाद। त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच अब ग्राहक भी आसानी से जान सकेंगे कि दुकान पर बिक रही मिठाई कितनी पुरानी है और वह खाने योग्य है या नहीं। खाद्य

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर से मिठाई विक्रेताओं के लिए नए नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया गया है। इसके तहत दुकानदारों को मिठाई की निर्माण तिथि और उसके खाने योग्य रहने की अवधि की जानकारी देनी है।

जिले में दिख रहा नए नियम का असर नियमों के तहत पैकेट में बंद मिठाइयों पर संबंधित जानकारी पैकेट पर अंकित करनी है। वहीं, खुली मिठाई के मामले में दुकानदार को दुकान के बाहर या मिठाई के काउंटर के पास स्पष्ट रूप से सूचना प्रदर्शित करनी है। जिले में नए नियम का असर भी दिखने लगा है। दुकानदारों ने मिठाई के ट्रे पर ही एक नोटिस लगाना शुरू कर दिया है।

जिसमें मिठाई बनने की तारीख और कब तक उसका सेवन किया जा सकता है, उस तारीख की जानकारी लिखी जा रही है। पहले मिठाइयों की गुणवत्ता और उनकी उम्र की जानकारी मुख्य रूप से हलवाई या दुकानदार को ही होती थी। कई दुकानों पर मिठाई मौके पर तैयार की जाती है, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों पर बाहर से बनकर आई मिठाइयां भी बेची जाती हैं।