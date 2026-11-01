यूपी बॉर्डर पर बैरिकेंडिंग तोड़ आगे बढ़े सपा कार्यकर्ताओं, पुलिस ने रैली में जाने से रोका; तीखी नोकझोंक

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज 'INDIA' गठबंधन की महारैली होने जा रही है। इस रैली में शामिल होने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर रोक लिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने वहीं बैठकर प्रदर्शन किया।

इसके बाद सपा नेता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। नारेबाजी कर रहे सपा कार्यकर्ता पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद नाराज सपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी।

दरअसल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होने की अनुमति है, इसके बावजूद पुलिस उन्हें बॉर्डर पर रोक रही है। सरकार पर साधा निधाना वहीं, मौके पर विरोध-प्रदर्शन के बीच गाजियाबाद के सपा महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 'वोट चोरी' के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस के जरिए रोका जा रहा है।