साहिबाबाद में एक किलोमीटर खुला नाला बना खतरे का सबब, सुरक्षा दीवार की मांग तेज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क के गेट नंबर-1 से राजबाग मेट्रो स्टेशन तक खुला नाला हादसे का खतरा बढ़ा रहा है। इसको लेकर पूर्व में भी लोग शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं की गई।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुरक्षा के लिए यहां दीवार बनाने की आवश्यकता है। इस बारे में सांझा प्रयास सामाजिक संगठन ने शिकायत की है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जुगल किशोर ने बताया कि करीब एक किलोमीटर तक नाला खुला पड़ा है। सुरक्षा के लिए यहां दीवार बनाने के लिए भी प्रयास नहीं किए गए हैं। कुछ जगह लगी है बल्ली उन्होंने बताया कि नगर निगम से कई बार मांग करने के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। नाला बगैर सुरक्षा दीवार के है। नगर निगम के अवर अभियंता ने काल करने पर फिलहाल बांस-बल्ली से अस्थायी व्यवस्था का भरोसा दिया।