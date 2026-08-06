इंदिरापुरम: सड़क और ग्रीन वेली में भरा सीवर का पानी, लोगों का जीना मुहाल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम के ज्ञान खंड-तीन स्थित ग्रीन वेली पार्ट-तीन के पास सीवर की लाइन लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इससे सीवर का पानी सड़क और ग्रीन वेली में बह रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।

स्थानीय निवासी हर्षपाल ने बताया कि सीवर लाइन फटने के कारण सड़क के साथ ही ग्रीन वेली के अंदर भी पानी घुस गया है। इससे दुर्गंध फैल रही है। इसको लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है।

जबकि यहां से बड़ी संख्या में वाहन चालक और लोग गुजरते हैं। स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है। नाक पर हाथ रखकर लोगों को गुजरना पड़ता है। अगर लाइन की मरम्मत हो जाएगी तो हजारों लोगों को राहत मिल जाएगी।