हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की हत्या मामले में आरोपित गिरफ्तार

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एमएमएक्स माल के पास विवाद में मारपीट के दौरान गोली चलने से हुई हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश कर दिया है।

हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद

एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता आयुष की मौत के मामले में राहुल साहनी, नोमिता शर्मा, उसके बेटे राहुल शर्मा और नोमिता के दामाद नरेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस भी बरामद हुए हैं।

बता दें कि नोमिता शर्मा ने एमएमएक्स माल के पास पुराने बैंक्वट हाल पर प्लाटिंग की है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने दो साल पहले अपनी पत्नी के नाम 180 वर्गगज का प्लाट खरीद था। प्लॉट के बराबर में 280 वर्ग गज का एक प्लॉट है। पिंकी चौधरी उस प्लाट को ग्रीन बेल्ट बताते हैं, जबकि नोमिता शर्मा उसे अपना प्लाट बताती आ रही है। शुक्रवार दोपहर पिंकी चौधरी का बेटा सूर्या, दिल्ली गोकलपुरी संजय कालोनी निवासी आयुष और गोलू प्लाट की सफाई करा रहे थे। तभी नोमिता शर्मा, राहुल साहनी, नरेश अरोड़ा, राहुल शर्मा कुछ अन्य के साथ वहां पहुंचे थे। जहां सफाई करने से मना करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई।