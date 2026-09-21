एलिवेटेड रोड बनी बर्थडे वेन्यू, बोनट पर काटे केक और छलकाए जाम; Viral Video देख एक्शन में गाजियाबाद पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंटरनेट मीडिया पर एलिवेटेड रोड पर कार के बोनट पर केक काटने और जाम छलकाने का 54 सेकेंड का वीडियो प्रसारित हो रहा है।

वीडियो साहिबाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और 11 सितंबर का बताया जा रहा है। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कार के बोनट पर काटे तीन केक

प्रसारित वीडियो में कुछ युवक एलिवेटेड रोड पर जन्मतिथि मनाते दिखाई दे रहे हैं। कार के बोनट पर तीन केक रखे दिखाई दे रहे हैं। सफेद टीशर्ट पहने एक युवक तीनों केक काटकर वहां खड़े युवकों को खिलाता नजर आ रहा है।