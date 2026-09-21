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एलिवेटेड रोड बनी बर्थडे वेन्यू, बोनट पर काटे केक और छलकाए जाम; Viral Video देख एक्शन में गाजियाबाद पुलिस

By Ajay Saxena Edited By: Kushagra Mishra
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:33 AM (IST)

एलिवेटेड रोड पर कार के बोनट पर केक काटने और शराब पीने का एक 54 सेकंड का वीडियो वायरल हो ...और पढ़ें

एलिवेटेड रोड पर मनाई गई बर्थडे पार्टी। फोटो: वीडियो ग्रैब

एलिवेटेड रोड पर मनाई गई बर्थडे पार्टी। फोटो: वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. एलिवेटेड रोड पर कार के बोनट पर केक काटे गए

  2. वीडियो में युवक शराब का गिलास पकड़े दिखाई दिए

  3. पुलिस वीडियो की जांच कर रही, पहचान के प्रयास जारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंटरनेट मीडिया पर एलिवेटेड रोड पर कार के बोनट पर केक काटने और जाम छलकाने का 54 सेकेंड का वीडियो प्रसारित हो रहा है।

वीडियो साहिबाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और 11 सितंबर का बताया जा रहा है। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कार के बोनट पर काटे तीन केक

प्रसारित वीडियो में कुछ युवक एलिवेटेड रोड पर जन्मतिथि मनाते दिखाई दे रहे हैं। कार के बोनट पर तीन केक रखे दिखाई दे रहे हैं। सफेद टीशर्ट पहने एक युवक तीनों केक काटकर वहां खड़े युवकों को खिलाता नजर आ रहा है।

वीडियो में एक युवक के हाथ में शराब का गिलास भी दिखाई दे रहा है। इस दौरान कार में गाने बजने की आवाज भी सुनाई दे रही है।

एक नेता का बताया वीडियो

वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक राजनीतिक पार्टी के नेता का है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। इसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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