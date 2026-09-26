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RSS शताब्दी वर्ष: युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए अलग-अलग शाखाएं, जानें संघ का पूरा मेगा प्लान

By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
Published: Sat, 26 Sep 2026 08:16 PM (IST)

आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर समाज जागरण और संगठन विस्तार के लिए विशेष शाखा अभियान ...और पढ़ें

आरएसएस की लगेगी शाखा।

आरएसएस की लगेगी शाखा।

HighLights

  1. आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष शाखा अभियान चलाया।

  2. वैशाली महानगर में 400 स्थानों पर शाखाएं लगाने का लक्ष्य।

  3. अभियान का उद्देश्य समाज जागरण और संगठन का विस्तार करना।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण पूरे होने पर विशेष शाखा अभियान की शुरुआत की गई है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ ने समाज जागरण और संगठन विस्तार के लिए विशेष योजना बनाई है।

आरएसएस महानगर प्रचार प्रमुख करुण कपिल ने बताया कि मेरठ प्रांत के वैशाली महानगर में दिनांक पांच अक्टूबर तक अधिकतम स्थान पर शाखा नामक विशेष विस्तार अभियान चलाया जा रहा है। वैशाली महानगर के तहत आने वाले कुल 18 नगरों और 111 बस्तियों में 11 दिवसीय अभियान के दौरान 400 स्थानों पर संघ की शाखा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसमें प्रमुख रूप से मोहननगर, वसुंधरा, वैशाली, सूर्यनगर, राजेंद्रनगर, करहेड़ा, डीएलएफ कालोनी, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, प्रहलादगढ़ी सभी प्रमुख स्थानों पर शाखाएं लगाई जाएंगी। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

शाखा संघ की कार्यपद्धति की आत्मा है

उन्होंने बताया कि प्रातः शाखा युवाओं एवं कार्यजीवी स्वयंसेवकों के लिए, सायं शाखा विद्यार्थियों और तरुणों के लिए, रात्रि शाखा व्यवसायी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बाल-शिशु शाखा बच्चों में संस्कार और अनुशासन के लिए लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शाखा संघ की कार्यपद्धति की आत्मा है।

शाखा वह प्रयोगशाला है, जहां व्यक्ति अपने अहं का विसर्जन कर राष्ट्र के लिए जीना सीखता है। खेल, योग, बौद्धिक, चर्चा और सेवा के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है।

महानगर कार्यवाह श्रीकांत ने सभी स्वयंसेवकों का आह्वान करते हुए कहा कि यह केवल संख्या वृद्धि का अभियान नहीं, बल्कि समाज को संगठित करने का अभियान है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए महानगर स्तर पर टोलियों का गठन किया गया है, जो प्रत्येक बस्ती में जाकर संपर्क कर रही हैं।

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