हसीन शाह, गाजियाबाद। गाजियाबाद की करीब 400 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर पक्का तालाब आज अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। बालूपुरा का यह तालाब कभी पूरे शहर की प्यास बुझाता था।

दूर-दराज से वर्षा का पानी एकत्र होकर इस तालाब तक पहुंचे, इसके लिए सात अलग-अलग प्राकृतिक रास्ते बनाए गए थे। अतिक्रमण के पंजों ने इन सभी सात रास्तों का गला घोंट दिया। नतीजा यह है कि कभी लबालब रहने वाला यह तालाब पूरी तरह सूखा पड़ा है।

पक्के तालाब की बदहाली केवल अतिक्रमण की देन नहीं है, बल्कि विभागीय उदासीनता भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है। इस ऐतिहासिक तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्व में कई बार योजनाएं बनीं, लेकिन वे कागजों से बाहर निकलकर जमीन पर नहीं उतर सकीं।

वर्ष 2017 तालाब के सुधार पर करीब पांच करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च होने के बावजूद इसकी तलहटी तक पानी नहीं पहुंच सका। इसके बाद वर्ष 2018 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच तालाब की तस्वीर बदलने और इसकी जिम्मेदारी तय करने को लेकर पत्राचार चला।

प्राधिकरण ने इसे नगर निगम क्षेत्र की संपत्ति बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और पूरी जिम्मेदारी निगम के पाले में डाल दी।

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बालूपुरा स्थित पक्का तालाब परिसर में बनाए जा रहे गोबर के उपले। जागरण

सिमटता गया दायरा

अतिक्रमण की मार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018 में पक्के तालाब का क्षेत्रफल करीब 16,500 वर्गमीटर दर्ज किया गया था, जो लगातार सिमटता जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अप्रैल 2025 में जिलाधिकारी की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट शहर के जलाशयों की भयावह तस्वीर पेश करती है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम सीमा के भीतर कुल 140 तालाब दर्ज हैं, जिनमें से 44 तालाबों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण पाया गया है। इन तालाबों की कुल 14.4043 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है।