नोएडा की फैक्ट्री से लापता दो महिलाएं खोड़ा में साथ रहती मिलीं, परिवार के पास जाने से किया इनकार
नोएडा की एक फैक्ट्री से लापता हुईं दो महिलाएं गाजियाबाद के खोड़ा में साथ रहती मिलीं। दोनों ने अपने परिवारों ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा फैक्ट्री से लापता दो महिलाएं खोड़ा में मिलीं साथ।
दोनों ने परिवार के साथ जाने से किया साफ इनकार।
पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, पर वे साथ रहने पर अड़ीं।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र की कॉलोनी में नोएडा की फैक्ट्री से लापता हुईं दो महिलाएं साथ रहती मिलीं। दोनों के स्वजन जब मकान पर पहुंचे तो महिलाओं ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक साथ रहने की जिद पर अड़ गईं। दोनों एक-दूसरे के साथ जीवन गुजारने की बात कहती रहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों नहीं मानीं। पुलिस तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है।
युवक ने बताया कि चार साल पहले उसकी शादी हुई थी। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में रहकर एक कंपनी नौकरी करने लगे। कंपनी में कई अन्य महिला-पुरूष कामगार काम करते थे। 12 अगस्त को उनकी पत्नी लापता हो गई। उन्होंने कंपनी के पता किया तो एक अन्य युवती भी लापता हुई थी।
ईकोटेक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई
उन्होंने पत्नी को खोजने का प्रयास किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने ईकोटेक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पत्नी को खोजने के दौरान उनकी मुलाकात कंपनी से लापता दूसरी युवती के भाई से हुई। इसके बाद दोनों मिलकर उन्हें खोजने लगे। उन्होंने दोनों युवतियों के इंटरनेट मीडिया के अकाउंट चेक किए। जिनसे उनके खोड़ा में होने की जानकारी मिली।
रविवार को युवती का पति और भाई खोड़ा स्थित मकान पर पहुंचे, जहां दोनों युवतियां स्वजन को मिलीं। दोनों ने बताया कि वह यहां किराये पर रहती हैं। दोनों एक-दूसरे से प्यार करती हैं। वह एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं। स्वजन ने मामले की सूचना पुलिस को दी।
दोनों ने स्वजन के साथ जाने से साफ मना कर दिया
पुलिस ने दोनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों ने स्वजन के साथ जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि किसी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
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