गाजियाबाद से 2027 का चुनावी शंखनाद, भाजपा ने ठोका प्रचंड बहुमत का दावा; क्या है मास्टर प्लान?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भाजपा ने गाजियाबाद से चुनावी संदेश देना शुरू कर दिया है। रविवार को प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।

विकास भवन सभागार में प्रेसवार्ता में उन्होंने सरकार के विकास और कानून-व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। 17 सितंबर से शुरू होगा अभियान उन्होंने कहा कि जनता विकास के आधार पर वोट करती है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता विकास के साथ सुरक्षा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। 17 सितंबर से शुरू होने वाला सेवा संकल्प अभियान भी इसी जनसंपर्क की कड़ी होगा।

लोनी में भाजपा की अंदरूनी खींचतान से जुड़े सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि संगठन में समय-समय पर ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं और उनका निराकरण भी होता है। उन्होंने संगठन स्तर पर मामले को गंभीरता से देखे जाने का भरोसा जताया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, महापौर सुनीता दयाल, विधायक संजीव शर्मा आदि उपस्थित रहे। भाजपा चलाएगी सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री धर्मपाल सिंह ने अभियान की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के सफर को समर्पित अभियान में प्रदेशभर में 12 बड़े कार्यक्रम होंगे। गाजियाबाद में भी सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर को दीये जलाकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी जाएंगी, जबकि 18 सितंबर को ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता होगी। 25 सितंबर से सात अक्टूबर तक ‘सेवा की कहानियां’ में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता साझा की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, कलश यात्रा, सेवा यात्रा, सेवा सेतु, सुशासन सेवा संवाद समेत अन्य कार्यक्रम भी होंगे। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।