'भाजपा ने तोड़ा भ्रष्टाचार का वैश्विक रिकॉर्ड', अखिलेश यादव ने निर्माण परियोजनाओं को लेकर BJP पर लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार का वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाजपाई ये भी नहीं सोचते हैं कि जानलेवा निर्माणों के कारण कभी उनके अपने भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये अपने-आप के अलावा किसी और के बारे में या परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं।

उन्होंने कहा कि ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा तो परिवार ही नहीं है। परिवार उनके होते हैं, जो जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, उनके नहीं जो जिम्मेदारी से भागकर सुरंगों में रहते हैं। शनिवार को पार्टी की ओर से जारी बयान में सपा प्रमुख ने गोरखपुर राजघाट प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्माण की इस दुर्गति के पीछे कमीशनखोरी ही जिम्मेदार है, जिसने दो अधिवक्ताओं की जान ले ली। गोरखपुर में सांसद, विधायक, मेयर का भाजपाई ट्रिपल इंजन है, ऊपर से मुख्यमंत्री भी यहीं के हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी, शायद इसीलिए भ्रष्टाचार में बंदरबांट के हिस्से भी ज्यादा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का हाल ये है कि जनता, भाजपाकाल में निर्मित पानी की टंकी देखकर दूर भागती है, दीवार का सहारा नहीं लेती है, सड़क, हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर नहीं चलती है, ⁠पुलों से नहीं गुजरती है, मंदिर और संसद की टपकती छत से खौफ खाती है।