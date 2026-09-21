'2027 मिशन के लिए रहें तैयार, कमल निशान ही हमारी पहचान', नितिन नवीन ने गाजियाबाद में किया आह्वान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गाजियाबाद में सोमवार सुबह एनएच-9 पर भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया गया।

स्वागत कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कमल का निशान ही भाजपा की पहचान है और प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना है।

पार्टी का विचार और संकल्प ही सर्वोपरि: नितिन नवीन उन्होंने कहा कि व्यक्ति केवल माध्यम है, जबकि पार्टी का विचार और संकल्प ही सर्वोपरि है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने-अपने बूथों पर पार्टी के विचारों तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। नितिन नवीन ने कहा कि संगठन की मजबूती बूथ स्तर से होती है। कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथों पर सक्रिय रहकर पार्टी के पक्ष को जनता तक पहुंचाना चाहिए।