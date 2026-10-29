'...10 मिनट के सफर में लग रहे 40 मिनट', रोडवेज बसों के ड्राइवर की दादागिरी से लोग परेशान

राहुल कुमार, साहिबाबाद। एनएच-नौ पर नोएडा सेक्टर-62, यूपी गेट और डासना के पास रोडवेज बसें बेतरतीब खड़ी रहती हैं। इससे लोगों को रोजाना जाम में जूझना पड़ रहा है। महज पांच से 10 मिनट के सफर को तय करने में कई बार 30 से 40 मिनट लग जाते हैं।

यहां खड़ीं बसों को देखकर लगता है कि एनएच-नौ रोडवेज बसों के लिए अड्डा बन गया है। हर समय एक साथ आठ से 10 बसें एक-दूसरे से सटकर खड़ी हो रही हैं। बुधवार को भी यहां रोडवेज बसें लाइन लगाकर खड़ी मिलीं।

रोडनेज बसों को रोकने के लिए बनाए गए स्टॉप रोडवेज बसों के रुकने के लिए एनएच-नौ पर स्टॉप नहीं बनाए गए हैं। इसके बाद भी यहां जगह-जगह बसें खड़ी हो रही हैं। करीब पांच माह पहले यातायात पुलिस ने परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखा था कि बसों को एनएन-नौ पर ज्यादा देर न रोका जाए।

यात्रियों को बैठाकर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस पर परिवहन निगम ने चालकों की मनमानी रोकने के लिए अपने स्तर से एक प्रवर्तन दल भी गठित किया और उनकी 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई। इसके बाद भी बसें बीच मार्ग पर खड़ी हो रही हैं।

बुधवार को दैनिक जागरण की टीम ने पड़ताल की तो करीब 20 मिनट से आधे घंटे तक बसें खड़ी रहीं। कई रूट की बसें तो आधे घंटे तक खड़ी रहीं। नोएडा सेक्टर-62 और यूपी गेट बस लेकर खड़े चालकों का कहना था कि यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। यात्री मिलने पर ही आगे चलेंगे।

यात्री कम होने पर लगता है जुर्माना, बोले चालक चालकों का कहना है कि अगर बस में सीट के सापेक्ष 55 प्रतिशत यात्री नहीं होंगे तो अधिकारी जुर्माना लगा देते हैं। वहीं, परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि बस को धीमी गति से करके ही या एक-दो मिनट साइड में रोक कर ही यात्री बैठाने का आदेश है। अगर चालक-परिचालक फिर भी मनमानी कर रहे हैं तो ऐसे चालकों की सूची तैयार कर कार्रवाई करेंगे।

तिरछी खड़ीं बसों से आधा मार्ग हो रहा प्रभावित एनएच-नौ पर कई बार बसें तिरछी खड़ी दिखती हैं। इससे आधा मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। वाहन सड़क पर रेंगते रहते हैं। लोग अगर विरोध करते हैं, तो वह उनसे सरकारी बस होने की बात कहकर लड़ना शुरू कर देते हैं। यातायात पुलिस का भी इन पर ध्यान नहीं जाता।