एनएच-9 पर भीषण जाम: खराब ट्रैफिक प्रबंधन से जूझ रहे यात्री, जिम्मेदार बेबस

दरअसल, नोएडा में औद्योगिक इकाई अधिक होने के कारण ट्रांस हिंडन व गाजियाबाद से बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए जाते हैं। सुबह-शाम पीक आवर के दौरान जाम के कारण लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है।

सुबह और शाम के समय छिजारसी कट के पास भयंकर जाम लगता है। छिजारसी कट से चोटपुर की ओर जाने वाली सड़क बदहाल होने के कारण वाहन तेजी से नहीं निकल पाते। इस कारण जाम लगा रहता है।- प्रशांत सिंह



नोएडा में छिजारसी कट के पास और इंदिरापुरम में कनावनी और सीआइएसएफ कट के पास वाहनों का जमावड़ा रहता है। इस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है।-विक्रम प्रसाद



सीआइएसएफ कट और कनावनी के पास रोडवेज बसें खड़ी कर यात्रियों को बैठाते हैं। इससे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।- भरत सिंह



सामान डिलीवरी के लिए नोएडा जाना पड़ता है। इस दौरान कई बार जाम में फसने के कारण डिलीवरी में देरी हो जाती है। रोजाना आने-जाने के दौरान जाम से जूझना पड़ता है। -नाजिम



रोजाना एक्सपोर्ट के काम से दिल्ली से नोएडा आना पड़ता है। छिजारसी कट और कनावनी के पास विपरीत दिशा में वाहन चालक निकलते हैं। इस कारण कई बार हादसा हो जाता है और जाम लग जाता है।- रंजीत कश्यप



एनएच-9 पर बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए योजना पर काम चल रहा है। कर्मियों की तैनाती यहां रहती है। जल्द ही सुधार नजर आएगा।- त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक गाजियाबाद

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