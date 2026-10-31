Exclusive: एनएच-9 पर जाम से जनता की जेब पर डाका, हर महीने 108.50 करोड़ रुपये का ईंधन हो रहा बर्बाद

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। एनसीआर की लाइफलाइन माने जाने वाले एनएच-9 पर लगने वाला जाम आबोहवा के फेफड़े खराब कर रहा है जबकि आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है। दो जिलों गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद समेत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के जिम्मेदार मिलकर हाइवे पर लगने वाले जाम को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं।

108.50 करोड़ रुपये का ईंधन फुंक रहा एनएच-9 पर नोएडा सेक्टर 62 और इंदिरापुरम के पास कुछ क्षेत्र में लगने वाले जाम से ही प्रतिदिन 3.52 करोड़ रुपये का ईंधन धुआं हो जाता है। एक अनुमान लगाया जाए तो एक माह में एनएच-9 पर जाम में 108.50 करोड़ रुपये का ईंधन फुंकता है, जबकि इतनी लागत से तो बड़ा फ्लाईओवर खड़ा हो सकता है।

जेब पर भी अतिरिक्त भार पड़ रहा एनएच-9 पर लगने वाले जाम से न केवल प्रतिदिन वाहन चालकों का समय खराब होता है बल्कि उनकी जेब पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। बावजूद इसके जिम्मेदार समस्या के प्रति आंखें मूंदे हैं और आम आदमी को उसकी दशा पर छोड़ दिया है। एनएच-9 पर प्रतिदिन पांच लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। इनमें से अधिकांश वाहन गौतमबुद्धनगर व दिल्ली की तरफ आते-जाते हैं।

एनएच-9 का ट्रैफिक जाम कब होगा खत्म? इनमें से करीब 80 फीसदी वाहन सुबह व शाम के समय पीक समय में आते-जाते हुए जाम में फंसते हैं। जाम में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है। सर्दी के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए तीन राज्यों की सरकारें विभिन्न योजना बना रही हैं लेकिन एनएच-9 पर लगने वाले जाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस उदासीनता का खामियाजा केवल जाम में फंसने वाले व आसपास रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है।