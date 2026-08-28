Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गाजियाबाद में रोडरेज में फैसले के नाम पर दारोगा ने मांगे 20 हजार, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घेरी पुलिस चौकी

By Vikas Verma Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:38 PM (IST)

हापुड़ रोड पर रोडरेज के बाद एक दारोगा ने बजरंग दल कार्यकर्ता से समझौते के नाम पर 20 हजार रुपये ...और पढ़ें

bribe-
bribe-

HighLights

  1. रोडरेज के बाद दारोगा ने 20 हजार रिश्वत मांगी

  2. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया

  3. एसीपी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। हापुड़ रोड पर रोडरेज की घटना के बाद फैसले के नाम पर दारोगा द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है।

इससे गुस्साए बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मोदीपोन पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा किया। चौकी के गेट पर धरना शुरू कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे एसीपी मोदीनगर ने किसी तरह उन्हें शांत किया।

जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। पीड़ित सचिन कुमार बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। वे बृहस्पतिवार रात में कार से हापुड़ रोड की तरफ जा रहे थे। इस बीच कार सवार युवक से उनकी कार में टक्कर हो गई। दोनों में विवाद होने लगा।

20 हजार रुपये मांगने का आरोप

डायल 112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी तरह पुलिस ने मामला निपटा दिया। जिसके बाद दूसरा पक्ष वहां से चला गया। आरोप है कि कुछ ही देर बाद मोदीपोन चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और एक दारोगा ने सचिन से फैसले के नाम पर 20 हजार रुपये मांगे।

मना करने पर जेल भेजने की धमकी दी। इस पर सचिन ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को कॉल कर चौकी पर बुला लिया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पदाधिकारी चौकी पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए।

दारोगा को निलंबित करने की मांग

पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उनकी पुलिस से नोंकझोंक भी हुई। दारोगा को निलंबित करने की मांग पर पदाधिकारी अड़ गए। मामला गर्माता देख एसीपी मोदीनगर मौके पर पहुंचे। पदाधिकारियों से बात की।

प्रकरण में जांच कराने का भरोसा दिया। जिसपर पदाधिकारी शांत हुए। इस दौरान शुभम शर्मा, अमरदीप, मयंक, शैंकी, सौरभ, रामकुमार, आदित्य, रजत, लक्ष्य, राहुल, अमन, अनिल आदि उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का अनोखा तोहफा, महिलाओं को बांटे 300 पिंक हेलमेट

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में ट्रैफिक का बुरा हाल, एनएच-9 पर डासना से लालकुआं तक लगा लंबा जाम; रस्सी से सुधरेगी राह