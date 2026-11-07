गाजियाबाद के मोदीनगर में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका
गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित सीकरी खुर्द गांव में एक निर्माणाधीन लिंटर ढह गया, जिससे कई लोगों के मलबे में दबे ...और पढ़ें
HighLights
मोदीनगर के सीकरी खुर्द गांव में लिंटर ढहा।
मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका।
पुलिस और फायर ब्रिगेड बचाव कार्य में जुटी।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मोदीनगर के सीकरी खुर्द गांव में निर्माणाधीन लिंटर गिर गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उधर, घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है।
बता दें कि पुलिस और फायर टीम द्वारा राहत-बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अभी तक पांच लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
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