गाजियाबाद के मोदीनगर में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका﻿

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मोदीनगर के सीकरी खुर्द गांव में निर्माणाधीन लिंटर गिर गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उधर, घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है।

बता दें कि पुलिस और फायर टीम द्वारा राहत-बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अभी तक पांच लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।