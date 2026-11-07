गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, शव की नहीं हुई निशाख्त; जांच में जुटी पुलिस
गाजियाबाद के मोदीनगर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। खेत में ट्यूबवेल के पास ...और पढ़ें
HighLights
मोदीनगर के मानकी गांव में युवक की हत्या।
खेत में ट्यूबवेल के पास मिला चाकू से गोदा शव।
मृतक की शिनाख्त नहीं, पुलिस जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई।
मोदीनगर के गांव मानकी के खेत में ट्यूबवेल के पास शव पड़ा मिला है। युवक के सीने पर चाकू से वार किए गए हैं। मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
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