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गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, शव की नहीं हुई निशाख्त; जांच में जुटी पुलिस

By Vikas VermaEdited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 07 Nov 2026 02:15 PM (IST)

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। खेत में ट्यूबवेल के पास ...और पढ़ें

गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की हत्या।

गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की हत्या।

HighLights

  1. मोदीनगर के मानकी गांव में युवक की हत्या।

  2. खेत में ट्यूबवेल के पास मिला चाकू से गोदा शव।

  3. मृतक की शिनाख्त नहीं, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई।

मोदीनगर के गांव मानकी के खेत में ट्यूबवेल के पास शव पड़ा मिला है। युवक के सीने पर चाकू से वार किए गए हैं। मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।

 

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