हरिशंकर शर्मा, लोनी (गाजियाबाद)। सड़क पर चलते समय अचानक गोली जैसी तेज आवाज सुनाई दे तो राहगीरों का सहम जाना स्वाभाविक है। लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि आवाज फायरिंग की नहीं, बल्कि मोडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक की है।

लोनी की सड़कों पर ऐसे बाइकर्स का शौक अब राहगीरों के लिए परेशानी और दहशत का कारण बनता जा रहा है। बाइक को आकर्षक लुक देने और पटाखों जैसी आवाज निकालने के लिए युवा कंपनी के मूल साइलेंसर हटवाकर मोडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे हैं। दिल्ली-सहारनपुर मार्ग और गाजियाबाद मार्ग पर ऐसे बाइकर्स आसानी से देखे जा सकते हैं। साइलेंसर बदलवाने के लिए सात हजार रुपये तक खर्च किए जा रहे हैं। कुछ बाइक चालक जानबूझकर एक्सीलेटर बढ़ाकर तेज धमाके करते हुए निकलते हैं। इससे आसपास चल रहे वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है।

वहीं, पैदल चलने वाले राहगीर अचानक तेज आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। इस शोर से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। अस्पतालों के आसपास ऐसी आवाजें मरीजों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कई बार तेज धमाकों की आवाज से लोगों को फायरिंग होने का भ्रम तक हो जाता है।

वाहन निर्माताओं की ओर से निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर में बदलाव करना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है। इसके बावजूद सड़कों पर ऐसे बाइकर्स की मनमानी जारी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और यातायात विभाग से मोडिफाइड साइलेंसर लगी बाइकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

दुकानों पर भी हो जांच, तभी थमेगा शोर लोगों ने पुलिस और परिवहन विभाग से मोडिफाइड साइलेंसर लगी बाइकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल सड़क पर चालान करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मोडिफाइड साइलेंसर बेचने और लगाने वाली दुकानों की भी जांच होनी चाहिए।