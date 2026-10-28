लोनी की टूटी सड़कें बनीं मुसीबत, धूल से जनजीवन अस्त-व्यस्त



सड़कें टूटी होने के कारण दिनभर धूल उड़ती रहती है। वाहन निकलते ही धूल के गुबार उठते हैं, जिससे घरों में बैठना भी मुश्किल हो गया है।- उदयवीर, स्थानीय निवासी



सड़क पर उड़ती धूल के कारण दुकानों में रखा सामान गंदा हो जाता है। ग्राहकों को भी परेशानी होती है। नगर पालिका को जल्द सड़क की मरम्मत करानी चाहिए। - दिनेश अरोड़ा, स्थानीय दुकानदार

टूटी सड़क पर वाहन चलाना जोखिम भरा है। गड्ढों से बचने के प्रयास में दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। धूल के कारण सामने देखना भी मुश्किल हो जाता है।- पंकज, स्थानीय निवासी



सडकों की खराब स्थिति की जानकारी मिली है। लोगों को धूल से राहत देने के लिए नियमित पानी का छिड़काव कराने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों के निर्माण के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया है।- दीपक सिंघनवाल, उपजिलाधिकारी लोनी

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