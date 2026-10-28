कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर हणोगी टनल में लगेगी आधुनिक निगरानी तकनीक, भूगर्भीय हलचल और दरारों का पता चलेगा

जागरण संवाददाता, मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हणोगी की सुरंगों में आधुनिक निगरानी तकनीक लगाने जा रहा है। मंडी जिले में स्थित इन सुरंगों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए मल्टीप्वाइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर (एमबीबीएक्स) इन्क्लाइनोमीटर, बाइ रिफ्लेक्स टारगेट और ग्लास स्ट्रिप क्रैक प्रोग्रेस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे सुरंगों के भीतर भूगर्भीय हलचल और दरारों की स्थिति की लाइव जानकारी मिल सकेगी।

एनएचएआई सलाहकार ने किया निरीक्षण एनएचएआई के सलाहकार और वरिष्ठ भूविज्ञानी अक्षय आचार्य ने हाल ही में हणोगी क्षेत्र की सुरंगों का निरीक्षण किया। उन्होंने पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति और सुरंगों की आंतरिक सुरक्षा का जायजा लिया। क्षेत्र की भूगर्भीय संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने दरारों के विस्तार और हलचल पर नजर रखने वाले आधुनिक उपकरण जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।