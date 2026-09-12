लोनी में विकास के दावों की खुली पोल: गड्ढों में तब्दील हुईं दर्जन भर सड़कें, बारिश के पानी ने बढ़ाई आफत

हरिशंकर शर्मा, लोनी। लोनी शहर की सड़कों की बदहाली व टूटी सड़कें सरकारी दावों की पोल खोल रही हैं। गड्ढों से उखड़ी सड़कें और उसमें बारिश का भरा पानी नगर वासियों को दर्द दे रहा है।

जिम्मेदारों की अनदेखी से सड़कों का कायाकल्प न होने से नागरिक परेशान हैं। शिकायत पर नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी विभाग एक-दूसरे की जिम्मेदारी बता पल्ला झाड़ लेते हैं।

सरकार भले ही गावों तक पक्का सड़क बनाने, खराब सड़कों के गड्ढे भरवाने व मरम्मत कराने की बात कह रही हो, लेकिन धरातल पर सड़कों की अभी भी स्थित ठीक नहीं है।

एक दर्जन से अधिक सड़कें जर्जर

लोनी तहसील क्षेत्र के खड़खड़ी से घिटोरा व जवाली गांव से गाजियाबाद मार्ग को जोड़ने वाली सड़क समेत एक दर्जन से अधिक मार्ग ऐसे हैं, जो जर्जर हालत में बदहाली पर आंसू बहा रहे है। इस पर जगह जगह गड्ढे हो गए है।