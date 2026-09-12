साहिबाबाद में 30 वर्ष बाद भी दूर नहीं हुई सीवर की मार, सांसों पर हो रहा दुर्गंध का वार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोगों को 30 वर्ष बाद भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या से राहत नहीं मिल सकी है। लोगों को सड़क पर चलने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है तो घर में दुर्गंध की मार झेलनी पड़ रही है।

लोगों के तमाम धरना-प्रदर्शन और जीडीए अधिकारियों से सैकड़ों शिकायतों के बाद भी इस समस्या से राहत नहीं मिल सकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 1996 में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी को बसाया गया था। इस दौरान तमाम सुविधाएं देने के वादे किए गए थे। आरोप है कि जो वादे किए थे उनमें से अभी तक 10 प्रतिशत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या सीवर ओवरफ्लो की है। जगह-जगह भरा सीवर का पानी कॉलोनी में जगह-जगह सड़कों पर सीवर का पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीडीए ने अभी तक न तो मुख्य लाइन की की कनेक्टिविटी का कार्य कराया है और न ही कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन को जोड़ा है।

बीते कई वर्ष से मुख्य लाइन की कनेक्टिविटी के लिए सीवर की लाइन डाली जा रही है, जिसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इससे सीवर ओवरफ्लो की समस्या रोजाना ही बनी रहती है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में इस समस्या के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने फ्लैट बेचकर चल गए हैं। सीवर के अलावा भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे लोग सीवर ओवरफ्लो की समस्या के अलावा लोग बदहाल पार्क, खराब स्ट्रीट लाइट, बदहाल सड़क समेत विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इन समस्याओं से निजात नहीं मिली।

लोगों का आरोप है कि अधिकारी आश्वासन देकर धरना-प्रदर्शन खत्म करा लेते हैं। इसके बाद कोई भी हाल पूछने के लिए नहीं आता। पार्क के नाम पर केवल चारदीवारी लोगों का कहना है कि कॉलोनी में पार्क के नाम पर केवल चारदीवारी है। अभी तक पार्क में कोई सुविधा नहीं है। खेलने के उपकरण व बैठने के लिए बैंच नहीं होने से बच्चे व बड़े दूसरे पार्कों में जाते हैं। आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी पार्क में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।