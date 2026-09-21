लोनी में प्रॉपर्टी विवाद में हुई ताबड़तोड़ 25 राउंड फायरिंग, दो घायल; पिस्टल-तलवार बरामद

जागरण संवाददाता, लोनी। लोनी बार्डर थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सोमवार सुबह 25 राउंड फायरिंग की गई। दो लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, पुलिस ने मौके से छह खोखे, दो कारतूस, एक पिस्टल, एक तलवार बरामद की हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

संगम विहार कॉलोनी में करीब पांच सौ वर्ग गज का एक प्लॉट है, जिस पर काफी समय से विवाद चल रहा है। सुबह करीब 10 बजे एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ 25 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचे से पहले आरोपित मौके से फरार हो गए। फायरिंग के दौरान गोली लगने से दो लोग घायल हो गए।