लोनी नगर पालिका में जनगणना की तैयारियों पर बैठक, अधिकारियों को मिले महत्वपूर्ण निर्देश

हरिशंकर शर्मा, लोनी। आगामी जनगणना की तैयारियों को लेकर सोमवार को लोनी नगर पालिका के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने की।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

लोनी नगरपालिका सभागार में सोमवार को हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जनगणना सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का आधार है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।