गाजियाबाद के लोनी में ताबड़तोड़ फायरिंग, मेडिकल स्टोर कर्मी की सरेआम हत्या; गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, लोनी। लोनी थाना क्षेत्र के चिरोड़ी बाजार में बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने मेडिकल स्टोर कर्मी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। मृतक के तीन गोलियां लगी हैं।

पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वारदात से गुस्साए स्वजन ने बंथला चिरोड़ी रोड जाम कर विरोध प्रकट करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

बिना नंबर बाइक से आए तीन बदमाश

चिरोड़ी गांव निवासी मुस्तकीम ने बताया कि उनके पांच बेटे हैं। चौथे नंबर का बेटा सोनू (22) गांव स्थित एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जबकि वह मजदूरी करते हैं। रात करीब नौ बजे सोनू अपने दोस्त की चाऊमीन रेहड़ी पर खड़ा था।

तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। पीछे बैठे बदमाशों ने बिना कुछ कहे सोनू पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर दी। तीन गोलियां सोनू के जा लगीं। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

वारदात के बाद बागपत की ओर भागे वारदात को अंजाम देकर बदमाश जिला बागपत की ओर फरार हो गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सक ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।