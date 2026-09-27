लोनी में 13.60 करोड़ से बदलेगी सड़कों की सूरत, 7.5KM मार्ग पर बनेंगे फुटपाथ; पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। नगर पालिका ने लोनी में मुख्य मार्गाें पर 13.60 करोड़ रुपये से फुटपाथ बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे पैदल यात्रियों की राह आसान होगी और लोगों को जाेखिम उठाकर बीच सड़क पर नहीं चलना होगा।

पालिका के अधिकारियों का कहना है कि साढ़े सात किलोमीटर सड़क पर दोनों ओर फुटपाथ बनाए जाएंगे। सड़क पर चलने को मजबूर लोग योजना में दिल्ली-सहारनपुर मार्ग, लोनी-गाजियाबाद मार्ग और गिरि मार्केट की सड़कें शामिल हैं। इन मार्गों के किनारे मेट्रो, स्कूल, बाजार, अस्पताल और आवासीय क्षेत्र होने से दिनभर आवाजाही रहती है, लेकिन फुटपाथ न होने से लोगों को सड़क पर चलना पड़ता है।