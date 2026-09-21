इटावा में सात मीटर चौड़ा होगा लिंक मार्ग, डेढ़- डेढ़ मी. बनेगा फुटपाथ; जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू

संवाद सूत्र, लवेदी। मानिकपुर, ददोरा, नवादा खुर्द, ईकरी लिंक मार्ग चौड़ीकरण का कार्य बरसात की वजह से धीमी गति से चल रहा है। विरहीपुरा, ददोरा, बहादुरपुर घार, नवादा खुर्द, ईकरी लिंक मार्ग की चौड़ाई लगभग सात मीटर रखी गई है। साथ ही दोनों ओर डेढ़- डेढ़ मीटर फुटपाथ भी बनाया जाएगा।

फुटपाथ बनाने के लिए दोनों ओर के किसानों की डेढ़- डेढ़ मीटर जमीन अधिगृहीत की जा रही है। आसई सर्किल में आने वाले किसानों की खेती की लगभग नौ बीघा ज़मीन अधिगृहीत की गई है, इसमें गांव नगला जैक, विरहीपुरा, ईश्वरीपुरा, ददोरा आते हैं।

इसी प्रकार बहादुरपुर घार सर्किल में लगभग 15 बीघा जमीन दायरे में आ रही है। आसई सर्किल में अधिगृहीत जमीन का मुआवजा लगभग 86 लाख रुपये बन रहा है। इसी प्रकार बहादुरपुर घार सर्किल में अधिगृहीत 15 बीघा जमीन का मुआवजा लगभग एक करोड़ 28 लाख 33 हजार 640 लाख रुपये बन रहा है।