लोनी में 50 लाख की चरस और चोरी की स्कूटी के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार

हरिशंकर शर्मा, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने खड़खड़ी रोड अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है।

उसके कब्जे से एक किलो 10 ग्राम चरस और दिल्ली से चोरी की गई स्कूटी बरामद हुई है। बरामद चरस की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है।

मुकदमा दर्ज कर जांच जारी

एसीपी लोनी राम किशन राना ने बताया कि ट्रोनिका सिटी पुलिस मंगलवार अल सुबह खड़खड़ी अंडरपास के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे स्कूटी सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।