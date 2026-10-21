गाजियाबाद: सीवर लाइन बिछाते समय टूटी पेयजल पाइपलाइन, 15 हजार लोग पानी को तरसे

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। भोपुरा के पास तुलसी निकेतन कॉलोनी में गगन विहार के लिए डाली जा रही सीवर लाइन के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।

इससे दो दिन से पानी की आपूर्ति ठप है। पानी न आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों ने सीवर लाइन डालने का काम रुकवा दिया है।