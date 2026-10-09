AQI Update: लोनी की हवा हुई बेहद जहरीली, जानिए दिल्ली NCR के बाकी इलाकों का क्या है हाल?

जासं, साहिबाबाद। गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में प्रदूषण की समस्या एक बार फिर गंभीर होती दिख रही है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के जारी आंकड़ों के अनुसार, लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 166 दर्ज किया गया, जो हवा के 'खराब' श्रेणी में जाने का संकेत है।

हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि लोनी के वेद विहार में AQI का स्तर 259 तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय निवासियों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण अवैध फैक्ट्रियां लोनी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण अवैध रूप से चल रही हजारों फैक्ट्रियां हैं। इन इकाइयों में प्लास्टिक, रसायन और अन्य हानिकारक सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, जिससे उठने वाला जहरीला धुआं सीधे हवा में घुल रहा है।