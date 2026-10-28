लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर युवक को दी जान से मारने की धमकी, अब पहुंचा सलाखों के पीछे 

विनीत, गाजियाबाद। लारेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बनकर वाट्सएप पर एक युवक को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़ा गया आरोपित पूणे में कूड़ा बीनने का काम करता है। उसने पीड़ित युवक के इंटरनेट मीडिया एकाउंट से मोबाइल नंबर निकालकर फोन किया था।

दी थी जान से मारने की धमकी

पुलिस के मुताबिक, पकड़ा गया आरोपित फैजाबाद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अमोनी गांव निवासी अंशु प्रजापति है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किया है। 18 अक्टूबर को प्रताप विहार निवासी आरव शर्मा को अज्ञात नंबर से वाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजे गए थे।