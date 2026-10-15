बारिश के बाद खोड़ा में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, लोगों को भारी परेशानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा में वर्षा के बाद बृहस्पतिवार को जगह-जगह जलभराव हो गया। मुख्य सड़क, बाजार, दुकानों और घरों में पानी भर गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

लोगों का मार्ग से गुजरना भी मुश्किल हो गया। वर्षा के बाद बुध बाजार, संडे बाजार, प्रताप विहार, कला एन्क्लेव सहित अन्य कालोनियों में घुटने तक पानी भर गया। कई वाहन चालक पानी से गुजरने के दौरान फंस गए। काफी मशक्कत के बाद पानी से निकल सके।

दुकानों में भी भर चुका है पानी बुध बाजार निवासी विवेक ओझा का कहना है कि उनकी दुकान में भी पानी भर गया। इससे काफी परेशानी हुई। आवागमन के दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि नगर पालिका परिषद की ओर से नाले पाट दिए जाने से सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। इस कारण वर्षा होते ही जलभराव हो जाता है। लोगों को वर्षा के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है।