कनावनी में किसानों का 55वें दिन भी धरना जारी, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को किया तलब

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद के कनावनी गांव में किसानों का अपनी जमीन और खसरा-खतौनी में नाम बहाली की मांग को लेकर चल रहा धरना बुधवार को 55वें दिन भी जारी रहा। मांगाें को लेकर किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस पर हाईकोर्ट ने अधिकारियाें को तलब किया गया है। किसानों का कहना है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को लेकर स्पष्ट जवाब देना होगा। यह उनके लंबे संघर्ष की बड़ी उपलब्धि है और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी।