लिफ्ट को ही बना दिया टॉयलेट, गाजियाबाद की हाईराइज सोसायटी में शर्मनाक हरकत; CCTV वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी में लिफ्ट के अंदर एक युवक के पेशाब करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस घटना के सामने आने के बाद सोसायटी के निवासियों में नाराजगी है।

लिफ्ट में पेशाब करता दिखा युवक मामला अहिंसा खंड-एक स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी के एफ-2 टावर की लिफ्ट का बताया जा रहा है। प्रसारित वीडियो में युवक लिफ्ट के कंट्रोल पैनल की तरफ पेशाब करता दिखाई दे रहा है।