लिफ्ट को ही बना दिया टॉयलेट, गाजियाबाद की हाईराइज सोसायटी में शर्मनाक हरकत; CCTV वीडियो वायरल
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी की लिफ्ट में एक युवक द्वारा पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी में घटना
युवक ने लिफ्ट के अंदर पेशाब किया, वीडियो वायरल
निवासियों में घटना को लेकर भारी नाराजगी और गुस्सा
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी में लिफ्ट के अंदर एक युवक के पेशाब करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस घटना के सामने आने के बाद सोसायटी के निवासियों में नाराजगी है।
लिफ्ट में पेशाब करता दिखा युवक
मामला अहिंसा खंड-एक स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी के एफ-2 टावर की लिफ्ट का बताया जा रहा है। प्रसारित वीडियो में युवक लिफ्ट के कंट्रोल पैनल की तरफ पेशाब करता दिखाई दे रहा है।
इस दौरान लिफ्ट कई मंजिलों पर रुककर खुलती है और फिर बंद होकर चलती रहती है, लेकिन युवक अपनी हरकत जारी रखता है।
लिफ्ट के सामने आया व्यक्ति भी पीछे हटा
वीडियो में एक जगह लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर एक व्यक्ति सामने खड़ा दिखाई देता है। युवक को देखकर वह पीछे हट जाता है। इसके बाद युवक अपने फ्लोर पर उतरकर वहां से चला जाता है।
बदबू के बाद खंगाली गई फुटेज
घटना के बाद लिफ्ट में बदबू आने पर सोसायटी के निवासियों ने इसकी शिकायत एओए और मेंटेनेंस विभाग से की। इसके बाद लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई।
फुटेज में युवक की यह हरकत सामने आने के बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। घटना को लेकर सोसायटी के लोगों में नाराजगी है।
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