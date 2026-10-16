दैनिक जागरण की खबर का असर, इंदिरापुरम के न्याय खंड-2 में पानी की लाइन का काम शुरू; 5 हजार लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम के न्याय खंड-दो में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन का मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगले एक-दो दिन में लोगों को दूषित पानी से पूरी राहत मिल जाएगी।

दरअसल, दैनिक जागरण ने बृहस्पतिवार को दूषित पानी से परेशान लोगों की समस्या को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद जलकल विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लेकर लाइन के मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया है।

न्याय खंड-दो में लाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब पांच दिन से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही थी। बृहस्पतिवार को भी दूषित पानी आया। टोंटी खोलते ही दूषित पानी की बदबू आने लगती है। लोगों ने बताया कि पा इतना गंदा है कि हाथ धोने के लायक भी नहीं है। पीने के लिए भी दुकानों से पीना खरीदना पड़ रहा है।